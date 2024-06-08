2冊セット♡アンティーク雑記帳　会計簿　洋書　紙モノ　ジャンクジャーナル

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今から100年くらい前、1920-30年頃のアンティークの記録簿を2冊セットで。古い顧客管理台帳かと思います。1冊は最初がアドレス帳になっています。1箇所に記入ございますが、基本白紙、未使用。1冊はカバーに反りあり。カバーにはスレやキズあり。中はヤケ、シミあり。年々入手が難しくなって来ました。気になる方はお早めに♡どちらも19cm×31cm。30枚、60ページ。長い歳月を経た紙ヤケは最高で、ビンテージの紙モノ好きさんにはたまらないお品。切り離して、ジャンクジャーナルやコラージュ、お裾分けファイルなどのクラフトにもたっぷりお使い頂けます。未記入が多いのも使いやすいですよね\\(//∇//)\\置いておくだけでも雰囲気ございますので、ディスプレイしてインテリアや撮影小物にも。古い古いお品です。アンティークやビンテージにご理解ある方のみご購入下さい。#洋書#会計簿#雑記帳#手書きノート#エフェメラ#使用済みノート#almanac#アルマナック#アンティーク#ヴィンテージ#絵本#挿絵#イラスト#蚤の市#古文書#古書#ジャンクジャーナル#紙もの#おすそ分けファイル