【限定盤】【廃盤】キック・アス [Blu-ray] 特典ディスク付き2枚組

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商品詳細
【廃盤】【限定盤】【2枚組】【送料無料】キック・アス[Blu-ray](特典ディスク付2枚組)＜初回封入特典＞１）ブックレット(32P)２）トレーディングカード全4種（初回盤のみ）３）オリジナルポストカード2種４）アウターケース仕様ブラッド・ピット×ニコラス・ケイジが生み出した前代未聞のなりきりヒーロームービー。能力ゼロ、モテ度ゼロ、体力微妙―あるのは正義を愛する心だけ!音声は、迫力満点のDTS-HDマスターオーディオ5.1chで収録！アーロン・ジョンソン、クロエ・グレース・モレッツ、クリストファー・ミンツ=ブラッセ、ニコラス・ケイジほか出演。特典ディスク付き2枚組。＜特典ディスク(DVD)＞合計138分１．なりきりヒーローメイキング２．ヒット・ガール初!来日オリジナル映像３．予告編集特典完備・帯付き生産終了品／廃盤参考価格：5,986円アーロン・ジョンソンクロエ・グレース・モレッツクリストファー・ミンツ=ブラッセニコラス・ケイジブルーレイ
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