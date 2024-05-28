【値下げ】【動作確認済】ニンテンドー2DS レッド

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商品詳細
数あるページの中からご覧下さりありがとうございます(*´-`)！*****************************【商品内容】ニンテンドー2DSレッド定価:25,879円タッチペン、充電器付きです【商品の状態】•傷なく、超美品です。動作確認済です。【その他】•自宅保存ですので、ご理解頂ける方よろしくお願いします。•箱がないため、プチプチにいれて送付します。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo2DS#Nintendo_2DS#2DS*****************************即購入、大歓迎です☀️気になる点があればお気軽にコメント欄からお願いいたします！
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