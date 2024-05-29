ドラえもん科学ワールド他15冊

「ドラえもん科学ワールド」藤子・F・不二雄定価:￥850×13冊#藤子・F・不二雄#本#自然／一般お金のひみつ=点よごれ南極の不思議=カバー裏上部テープ補修￼その他帯にダメージがある以外は比較的綺麗です小学生の娘が7月に書店で購入し、全部読んだそうで出品しますミクロの世界電気の不思議エネルギーの不思議未来のくらし動植物の不思議生物の源・海の不思議からだと生命の不思議宇宙の不思議政治のしくみ天気と気象の不思議恐竜と失われた動物たち各850円 定価11050円



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