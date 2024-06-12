Nintendo Switch 本体と箱のみ

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商品詳細
【同梱品】・NintendoSwitch本体・純正箱【製品特徴】2018年製 初期型画面には大きな傷はありません。裏側には傷があります。写真にてご確認ください。【状態】動作確認済み初期化済み保護フィルムなしジョイコン操作OKソフト読み込みOKSDカード認識OKテレビ出力OK中古品のため他にも細かいキズや多少の汚れはありますので神経質な方はお控えください。シリアルナンバー写真に掲載
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