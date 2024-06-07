ニンテンドー3DS本体

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商品詳細
説明書や充電台など、必要なものは一通り入っています。画面は汚れがありますが、保護フィルムを貼っている状態ですので、必要であれば購入後張り替えてください。質問等あればお気軽にコメントしてください。
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