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商品詳細
「ダイナミック・ケイパビリティ戦略:イノベーションを創発し、成長を加速させる力」TeeceDavidJ/谷口和弘/蜂巣旭/川西章弘定価:￥2800#TeeceDavidJ#Teece_David_J#谷口和弘#谷口_和弘#蜂巣旭#蜂巣_旭#川西章弘#川西_章弘#本#社会／経営
http://narcologia.ru/goods/Taipei878371.html
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ダイナミック・ケイパビリティ戦略
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ダイナミック・ケイパビリティ戦略 イノベーションを創発し、成長を加速させる力
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