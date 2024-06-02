

ダイナミック・ケイパビリティ戦略



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ダイナミック・ケイパビリティ戦略 イノベーションを創発し、成長を加速させる力



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『ダイナミック・ケイパビリティ戦略：イノベーションを創発し、成長を加速させる力』(原書) Dynamic Capabilities and Strategic Management : Organizing for Innovation and Growth



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