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ZB1 ペンコン　ライビュ　全メンバーセット CGV 特典
商品番号 A48934277001
商品名

ZB1 ペンコン　ライビュ　全メンバーセット CGV 特典
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国にてライブビューイングを視聴した際の入場特典になります。即購入可能◎新品未開封、9枚セットでお譲りします。19日発送予定新品ですが、素人保管・海外製品のため汚れ、傷等がある場合がございます。ご了承ください。水濡れ、折り曲げ対策をして発送いたします。zerobaseoneペンコンファンコンCGV特典コンプリ　ブックマークZEROBASEONEゼロベースワンゼベワンZB1ゼベワンゼロベースワンZB1ジャンハオZHANGHAO장하오ソンハンビン성한빈SUNGHANBINソクマシューメテューSEOKMATTHEW석매튜リッキーRICKY리키パクゴヌク박건욱PARKGUNWOOKキムテレ김태래KIMTAERAEキムギュビン김규빈KIMGYUVINキムジウン김지웅KIMJIWOONG
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