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★ニューファミコン\u0026コントローラー2個セット★HJ-0591
商品番号 R48342181764
商品名

★ニューファミコン\u0026コントローラー2個セット★HJ-0591
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は、数ある商品の中からご閲覧くださいまして誠にありがとうございます。今回ご紹介致します商品は【ニューファミコン本体\u0026コントローラー2個セット】になります。商品詳細動作未確認となります。ファミコンソフトをプレイできる本体です。よく知られている赤白のファミコン本体ではありませんが、ニンテンドー純正品です。コントローラー1つ裏面に汚れ有り。(写真3枚目参照)セット内容・ニューファミコン本体・ニューファミコン用コントローラー2個#ショップエバーゲーム部門こちらにも多数ご用意しておりますので、よろしくお願い致します。お値下交渉お受け致しますが、常識の範囲内でよろしくお願い致します。#ニューファミコン#ファミリーコンピュータ#任天堂#Nintendo#ニンテンドー#レトロ#ジャンク
http://narcologia.ru/goods/ordering57479.html
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