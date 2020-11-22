限定色　ゴールド　NINTENDO 64 本体　コントローラー　ニンテンドー64

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ニンテンドー64color:GOLDゲーム機本体種類:Nintendo64ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo正常動作確認済み。バラ売り、値下げ不可。【内容品】・本体 ・コントローラー・ACアダプター・AVケーブル(社外)外箱や説明書など、記載のないものは付属しません。画像のものが全てです。コントローラーのスティックにやや使用感あり。中古品となります。中古品とご理解の上、ご購入お願い致します。#ニンテンドー64#本体#Nintendo64#すぐに遊べるセット#ゴールド#金#ニンテンドー