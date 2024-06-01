Nintendo Switch 品

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商品詳細
NintendoSwitchです。2017年10月に購入したものです。Joy-Conは、スティックの部分の動作が悪く、勝手に動くことがあります。本体は初期化にしています。本体から異音がします。ずっと、TVに繋いでしていた為、手持ちで持った時、充電がどこまで持つかは分かりません。傷もあり、除菌シートで拭きましたが、見落としている汚れもあると思います。TVに繋げながら動作は出来ますが、ジャンク品扱いで、中古になりますので、内容と写真をご確認の上、ご理解いただける方でお願いします。
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