動作確認済み！ ニンテンドー3DS コスモブラック セット

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商品詳細
人気商品！評判良し！【商品状態】・ソフトにて動作確認済みです。・一通り動作の確認しております。・各ボタン等全てOK。へたりなどもございません。・画面やや焼け、劣化ございます。・新品互換スティックに交換済み！【セット内容】・3DS本体・充電器・SDカード○購入から24時間以内に必ず配送！○即購入オッケー！○ぜひお試しください(^^)「ニンテンドー3DSコスモブラック」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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