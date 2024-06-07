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人間国宝 加藤卓男 赤絵湯呑 5客揃
商品番号 P90325784467
商品名

人間国宝 加藤卓男 赤絵湯呑 5客揃
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♥人間国宝♥加藤卓男♥手描き♥赤絵湯呑♥卓銘あり♥5客揃♥加藤卓男の5客揃は、とても貴重です。❤️人間国宝加藤卓男《1917―2005》サイズ幅65mmx高さ81mm
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