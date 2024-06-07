B'z 新品未開封　プレミアム席限定グッズ

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商品詳細
B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-プレミアム席限定グッズです。7/9愛知のものです。タペストリーとネックピースとプレミアムパスとサービスバッグです。銀テープ1本と紙の花びらはおまけです。（折れシワ、噴射傷あります）新品未開封ですが、素人が持ち帰って保管していたものですので完璧美品をお求めの方はご遠慮ください。外袋の折れ皺などあります。写真にてご確認ください。初期傷、初期不良ご了承ください。ご希望でしたらタペストリー開封して写真撮ります。
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