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古道具 平清水焼 こね鉢 メダカ鉢 睡蓮鉢 金魚鉢 ビオトープ
商品番号 A27498130878
商品名

古道具 平清水焼 こね鉢 メダカ鉢 睡蓮鉢 金魚鉢 ビオトープ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東北、山形の平清水焼。大正～昭和の中型のこね鉢です。サイズ：直径　約32高さ　約17(cm)実用で日々の生活に使われていたもので状態が良いのは希少です。（裏に記名あります。）古いものになりますのでご理解いただける方のご購入をお待ちしております。ニュウがほんの少しありますが、気にしないでお使いいただけます（窯、焼成の際にできたものと判断しています）水漏れもなく状態は良好です。すいれんを入れたり、めだかや金魚を飼う鉢にいかがでしょうか?粉引きの柔らかな白は植物との愛称も抜群、また和洋どちらであっても違和感なくお使いいただけます。#古道具#小民藝#メダカ鉢#金魚鉢#こね鉢テイスト...レトロ,和風種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/message43827.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial699916.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral57532.html

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