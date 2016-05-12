東北、山形の平清水焼。大正～昭和の中型のこね鉢です。サイズ：直径 約32高さ 約17(cm)実用で日々の生活に使われていたもので状態が良いのは希少です。（裏に記名あります。）古いものになりますのでご理解いただける方のご購入をお待ちしております。ニュウがほんの少しありますが、気にしないでお使いいただけます（窯、焼成の際にできたものと判断しています）水漏れもなく状態は良好です。すいれんを入れたり、めだかや金魚を飼う鉢にいかがでしょうか?粉引きの柔らかな白は植物との愛称も抜群、また和洋どちらであっても違和感なくお使いいただけます。#古道具#小民藝#メダカ鉢#金魚鉢#こね鉢テイスト...レトロ,和風種類...皿・鉢



古道具 平清水焼 こね鉢 メダカ鉢 睡蓮鉢 金魚鉢 ビオトープ-



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古い特大こね鉢39cm 民藝鉢 昭和期 古甕 大瓶 メダカ鉢 睡蓮鉢 ガーデニング ビオトープ ハス 水栽培 瀬戸 焼物 完品



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めだかや金魚にも十分なサイズです 中型睡蓮鉢 ＢＬ-Ｍ (11号) グリーン スイレン鉢 すいれん鉢 メダカ鉢 めだか鉢



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