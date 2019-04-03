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ホットトイズ　サノス　エンドゲーム
商品番号 P19377739504
商品名

ホットトイズ　サノス　エンドゲーム
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 10,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入後に一度開封しましたが、大き過ぎて飾るケースが無かったため箱に入れて保管していました。そのためフィギュアの状態はかなりいいですが、一度武器を持たせる際に武器用右手首の指の塗装がはがれてしまいました。一部埃が付いている場合がございます。その他、こちらでは気づかない細かい傷や汚れなどある場合がありますので、中古品にご理解いただける方のみご購入お願いいたします。#Marvel#マーベル#アベンジャーズ#ホットトイズ#サノス#エンドゲーム
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