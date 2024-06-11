ジャニーズWEST 翔べ関西から　翔べ関　アクスタ　コンプリートセット

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商品詳細
ジャニーズWESTの2022年に開催されたドームツアー「TOBEKANSAICOLOR翔べ関西から」のアクリルスタンドのセットになります。即購入◯細かな傷や初期傷等がある可能性があるため神経質な方はご購入をお控えください。開封済み。ガラスケースにて大切に飾っていました。流星くん、濵田くんに関しては台紙が見つからなかったので代用しております。バラ売り不可です。ジャニーズwest重岡大毅 桐山照史 中間淳太 神山智洋 藤井流星 濵田崇裕 小瀧望 TOBEKANSAICOLOR翔べ関西から 翔べ関 アクスタ うちわ ペンライト 公式写真 ぶらさげるヤツ
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