PSA9 ピカチュウプロモ ポケモンフェスタ2002 038/P \u003cP0232\u003e

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ピカチュウ スマッシュリンクポケモンフェスタプロモ2002038/PPSA鑑定品グレード9です。状態は鑑定結果および画像でご確認ください。画像のお品物を送付いたします。【注意事項】即購入okお値下げ不可ケースの初期傷や配送中に発生した傷には対応できませんので予めご了承ください。【発送】メルカリ便にて発送支払い完了後、1〜2日程度で発送※その他ご希望があればお申し付けください。鑑定状況···PSA9種別···シングルカード