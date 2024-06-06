【希少⭐︎新品未開封】ポケカ ぽけもん戯画 ラバープレイマット ポケモン

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ポケモン(Pokemon)ポケモンセンターオリジナルポケモンカードゲームぽけもん戯画ラバープレイマットポケットモンスター新品未使用未開封のお品となります。即購入可能です。ポケモンセンター限定のプレイマットです。現在では入手困難で新品未開封では貴重なお品です。購入後、暗所保管してました。発送の際はケースに入った状態のまま緩衝材できちんと包み、匿名・保証付のサイト提携便にて発送させていただきます。※すり替え等防止の為、返品は受け付けておりません※神経質な方は購入をお控え下さいね薄紙に一部ヨレ・破れがございますが、未開封品ですので本体に影響はありませんプレマ超レアプレミア限定品純正ウルトラビーストワールドPTCGWCS201820192020202120222023ウルトラグラフィックスNC帝國デザインゲッコウガピカチュウジュナイパーゴウカザルマリルリポケモン戯画メインアート墨絵列伝希少レア