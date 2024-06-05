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- AriaPro2 美品 エレキ Legend ロックだぜ！ 新品玄に交換済
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商品詳細
シリーズ···Legend タイプ...ストラトキャスタータイプ美品 LEGENDbyAriaPro２ ストラトキャスタータイプ エレキギター 新品弦に交換済み！特徴★スタンダードなボディサイズとネックでエレキギター初心者におすすめ★迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプバッキングやソロまでオールマイティにこなせます。★エレキギターを始めたい方、練習用にもう一本という方、改造用にという方、お勧め一押しです。サンバーストカラーが素敵なギターですよ～！●Body：Basswood●Neck：Maple●Fingerboard：Rosewood●Pickups：SingleCoil●Controls：1Volume2Tone\u00265WayPickupSelector●Hardware：ChromePlated●Neckjoint：BoltOn付属品：無し状態：中古美品 目立ったキズや汚れの無い美品 音出し確認済み、良好 出品にあたり弦は新品に交換済み■トラスロッド：半周以上■ネックコンディション：良好■フレット残：約90%■弦高（12F）6弦約2mm、1弦約1.5mmクリーニング済み:指版の汚れ等も丁寧にクリーニング除菌済、レモンオイルを2度塗りしてあります。発送：簡易包装（プチプチ+ソフトケース）送料込み（メルカリ便サイズ160）発送予定です。お急ぎの方（夕方5時までに購入）向けに即日発送も対応します。以上 ご理解の上ご購入ください。シリーズ···AriaProII
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