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江戸　伊万里染付宝大鉢　アンティーク　送料込み0721
商品番号 D88613284200
商品名

江戸　伊万里染付宝大鉢　アンティーク　送料込み0721
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金継ぎ直しが三ケ所があります。送料込み　即購入ok！口径　15.7cm高さ　12.0cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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