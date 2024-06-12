Fender ギターソフトケース

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フェンダーギターソフトケース•しっかりとした作りのソフトケースです。•ほとんど使用していないので、かなりキレイな状態です。(素人検品になりますので多少の見落としは御了承下さい)•ソフトケースのみとなります、最後の画像に写っているギターは参考品です。商品ではありませんので付きません。＊こちらは中古品です、ご購入後の故障や不備などには対応出来ません。御了承の上でご購入をお願いいたします。