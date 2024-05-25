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- 美品 +整備済！コスパ最強の2chミキサーTRAKTOR KONTROL Z2
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商品詳細
これで最終にします。宜しくお願い致します！電源を繋げての動作確認済みです。USBでのPC（traktor）との接続も問題ありません。各部ボタン、ツマミ類も清掃\u0026整備済み。クロスフェーダーも勿論問題ありません。NATIVEINSTRUMENTSTRAKTORKONTROLZ2種類···DJミキサーTRAKTORKONTROLZ2は2つの独立したチャンネルを備えたプロ仕様のDJ用ミキサーです。PC用のDJコントローラーとしての機能を併せ持ちオーディオインターフェイス内蔵でDVSにも対応。多くのバトルDJ、ターンテーブリストから圧倒的な支持を得ています。■DJ用2＋2チャンネルミキサーまだまだ綺麗で現役で使い倒せるミキサーだと思います。これが一番お得で最強なDVS機能がついたオーディオインターフェイス兼デジタルミキサーなのは間違いないでしょう。もちろんMIDIコントローラーとしてもseratodjのソフトにも対応していますので、マッピングで自分好みの配置にして使って頂けます！※KontrolZ2は、スクラッチ系DJの間で評価の高いinnofader製のminiinnofaderクロスフェーダー採用しています。元箱はありませんが段ボールと緩衝材でしっかり梱包させて頂きます。付属品は電源ケーブルです。シリアルナンバー移行とトランスファーIDの関係はご購入頂いた後にお教えしますので、宜しくお願い致します。希望があればコントロールバイナルもお付け致します。#dj#pioneerdj#djミキサー#nativeinstruments#traktor#dvs#pcdj#seratodj#rekordbox#MIDIコントローラー#scratch#vinyle
http://narcologia.ru/goods/forthcoming805292.html
http://narcologia.ru/goods/browse853491.html
http://narcologia.ru/goods/tenet263163.html
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