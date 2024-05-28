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ルカリオgx ssr リオル s セット
商品番号 L63957454636
商品名

ルカリオgx ssr リオル s セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は画像を参考にしてください。両方とも開封後即スリーブに入れて保管してました。進化ラインセットでの販売は珍しいと思います。即購入⭕️
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