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BANDAI バンダイ 電磁戦隊メガレンジャー 電磁合体 DXギャラクシーメガ
商品番号 A19433483925
商品名

BANDAI バンダイ 電磁戦隊メガレンジャー 電磁合体 DXギャラクシーメガ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 30,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必ず自己紹介文をご覧になられてからお読みくださいバンダイ電磁戦隊メガレンジャー電磁合体DXギャラクシーメガ擦れや小傷が見られますが全体的に美品です。欠品はないように見えますが素人検品の為、見落とし等はご容赦下さい。※※ご購入の際は必ずコメント欄にてお知らせください。その後私が返信します。返信前にご購入いただいてもキャンセルになりますので、ご理解お願い致します。
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