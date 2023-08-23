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ポケモンカード スカーレット＆バイオレット レイジングサーフ 1box
商品番号 P89333453731
商品名

ポケモンカード スカーレット＆バイオレット レイジングサーフ 1box
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ1boxポケモンセンター当選品のシュリンク付きですこのまま納品書も同封して発送致しますこちらはすり替え防止の為返品交換不可となりますので、ご了承の上ご購入くださいお値下げ不可❌となりますプロフィールの一読をお願いいたします#ポケカ#ポケモンカードゲーム#スカーレット＆バイオレット#レイジングサーフ
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