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信盧　小刀の柄
商品番号 Q56476039155
商品名

信盧　小刀の柄
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 26,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

後部に傷があります。全長約9.8㎝重さ約31g#小柄
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