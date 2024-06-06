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藤田佳三作 刷毛目大皿
商品番号 N16048944209
商品名

藤田佳三作 刷毛目大皿
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京都在住で全国的に活躍している藤田佳三氏の刷毛目の大皿です。刷毛目の上に淡い白釉を掛けた味わいのある大皿です。高台内に「佳」の刻印あります。たまに出して飾っていたもので長期保存品となりますが、実用的には全く未使用です。サイズ:径32cmxh6cm箱なしです。
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