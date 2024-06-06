京都在住で全国的に活躍している藤田佳三氏の刷毛目の大皿です。刷毛目の上に淡い白釉を掛けた味わいのある大皿です。高台内に「佳」の刻印あります。たまに出して飾っていたもので長期保存品となりますが、実用的には全く未使用です。サイズ:径32cmxh6cm箱なしです。



藤田佳三作 刷毛目大皿 | monsterdog.com.br



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藤田佳三さんの個展ご案内 : うつわ楓店主たより



藤田佳三 大皿 【☆超目玉】 sandorobotics.com



うつわ穂垂｜展示会｜藤田佳三展2019-2020｜作品紹介3（作品）



藤田佳三 器 食器 長皿 大皿 | monsterdog.com.br



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2020年冬 藤田佳三作品在庫状況



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