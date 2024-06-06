CCP ヘドラ BLAZE Ver.　tohoシネマ　限定　ミドル　ソフビサイズ

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商品詳細
CCPミドルサイズシリーズヘドラBLAZEVer.TOHOシネマズ限定カラーフィギュアメーカーCCPの協力により、TOHOシネマズ限定カラー「ヘドラソフビ」が登場。全高12cmのソフビ製。炎のヘドラ、“BLAZEVer.”登場。イエロー成型を包むように塗装していくことで、透明感のある発色の明るさを実現。ソフビの成型から塗装までこだわった限定仕様。未開封品です宅配便で配送します#ゴジラ #ヘドラ #ソフビ #フィギュア
http://narcologia.ru/goods/reflector279564.html
http://narcologia.ru/goods/unusable150974.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic315137.html
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