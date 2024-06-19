NOUVEL、デザインインク、筆、陶器製パレット等、ヌーベル、水彩

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商品詳細
10年以上前に、憧れの同人作家さんがこちらのセットを使っていたので、私も(*ˊᵕˋ*)と思い購入しました。結局データ投稿していたので、色を試した程度で自宅に眠っていました。このままでは可哀想なので、使って頂ける方にお譲りしたいと思います。黒い筆は使用感ありますのでおまけでお付けします。デザインインクはケースがありますが、輸送中の破損が心配なので、個別にプチプチ梱包し、ケースは畳んで同梱します。こちらは子供に使わせてもいいかな？と考えているので、しばらく売れない場合は突然取り消す可能性があります。
http://narcologia.ru/goods/Stanford250273.html
http://narcologia.ru/goods/composite806954.html
http://narcologia.ru/goods/calling836350.html
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