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【古伊万里文】有田焼の伝統　有田銘窯　染錦草花見込三方割椿丸紋　深鉢。
商品番号 G33975156538
商品名

【古伊万里文】有田焼の伝統　有田銘窯　染錦草花見込三方割椿丸紋　深鉢。
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【日本伝統工芸】有田焼の伝統を受け継いでいる、有田銘窯の深鉢になります。この深鉢は染錦赤濃で描かれた草花見込三方割椿丸紋の深鉢です。作成されたのは明治期です。細かい図柄はすべて手描きになります。【深鉢の寸法】直径２２.０㎝、高さ８.５㎝。【共箱】木箱、（古箱）【送料】送料込みです。種類…鉢素材…陶磁器焼物ブランド…有田焼　古伊万里
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