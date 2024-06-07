白薩摩　島津丸十紋　国宝　重要美術品に指定　蓋付　六角沈香壺　花鳥図　赤絵金彩

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商品詳細
白薩摩薩摩丸十紋明治から国宝重要美術品に指定されています島津献上品赤絵金彩極上蓋付六角沈香壺花鳥図一言で素晴らしい品です割れを恐れて仕舞い混んでいました割れかけ、ひびありません宜しくお願いいたします
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