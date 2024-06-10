RODE NT1-A／コンデンサーマイク

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商品詳細
＜付属品＞☆ポップガード付きショックマウント☆専用マイクケーブル☆専用ポーチ☆取扱説明書※日本語表記なし※コンデンサーマイクのためファンタム電源が必要です※商品外箱なし(当然ながらプチプチに包み、別のダンボールに梱包し発送します)＜特徴＞☆ボーカルレコーディングに最適。※アコースティックギター等の様々な楽器にも対応※丁寧に扱って参りましたが中古品のため、ノークレームノーリターンでお願いします。アルコール消毒を行い発送します。
http://narcologia.ru/goods/freshman994656.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect776170.html
http://narcologia.ru/goods/slide1887.html
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