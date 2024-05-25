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尺八 琴古流 二尺一寸管 【音出し確認済み 正律管】
商品番号 K65383833907
商品名

尺八 琴古流 二尺一寸管 【音出し確認済み 正律管】
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,653 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#尺八出品一覧はコチラから2尺1寸管約63.6cm木管377g譲り受け物ですが音出し確認済みです。正律管で音階音色問題ありません。木管ですのでひびや割れはございません。中古尺八の為、写真の様にキズスレ汚れ等ございます。気にならない程度かとは思われますが気になさる方はお控え下さい。音色良い2.1尺管をお求めの方に。複数点購入で送料梱包費浮きますので総額から1000円割引可能です。気軽にコメント下さい。#尺八出品一覧はコチラから目立つキズやひび割れ欠け等の致命的な難がある尺八は写真や商品説明文に掲載記載します。演奏に問題の無い写真に写らない程度のスレキズは予めご了承下さい。当方、写真加工を施しておらず、カメラ性能や背景や光の関係で写真と実物のお色が若干異なる場合がございます。フリマアプリ・中古尺八にご理解がある方のみ購入のご検討を宜しくお願い致します。写真と商品説明文からご自身でご判断頂き、ご納得の上での購入を宜しくお願い致します。74
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