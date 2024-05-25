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- 掛軸 布袋 【 竹村 篁邨 】 掛け軸 骨董品
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商品詳細
【商品名】 布袋 【竹村篁邨】 掛け軸肉筆（絹本 手描き）【状態】骨董品 シワ オレ シミ ヨゴレ あります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１３０ｃｍ×よこ５０ｃｍ181001 M A28 掛軸 布袋 【竹村篁邨】にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral808332.html
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