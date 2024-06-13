琉球焼き　茶碗 　共箱

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商品詳細
種類...茶道具裏千家教授をしていた母が大事にしていた茶器の一つです。琉球焼き、多幸山窯と記載があります。茶碗本体は傷もなくきれいな状態です。共箱からはそれ程古い購入には思えませんが時期は不明です。【寸法】最大径約12.5㎝ 高さ約7.5㎝重量：約374g
http://narcologia.ru/goods/rouge456610.html
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