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琉球焼き　茶碗 　共箱
商品番号 G72277241601
商品名

琉球焼き　茶碗 　共箱
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具裏千家教授をしていた母が大事にしていた茶器の一つです。琉球焼き、多幸山窯と記載があります。茶碗本体は傷もなくきれいな状態です。共箱からはそれ程古い購入には思えませんが時期は不明です。【寸法】最大径約12.5㎝　高さ約7.5㎝重量：約374g
http://narcologia.ru/goods/rouge456610.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney580049.html
http://narcologia.ru/goods/moisture464169.html
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