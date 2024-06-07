NARUTO一番くじ　我愛羅フィギュア

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一番くじ NARUTO-ナルト-疾風伝 忍ノ絆我愛羅フィギュア被ったため、出品します。未開封で、お店から持ち帰った状態のままです。自宅に開封したものもありますので、もしフィギュア自体の写真を希望の方はコメントください。他にも質問等ありましたら気軽にご連絡ください。#NARUTO#ナルト#疾風伝#フィギュア#我愛羅#一番くじ