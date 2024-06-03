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セイモア・ダンカン　ストラト用PUセット　アッセン付き
商品番号 Y73220109912
商品名

セイモア・ダンカン　ストラト用PUセット　アッセン付き
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocasterアクセサリー・パーツ···ピックアップダンカンのストラトに着せ替え的な形で使用していたセットですピックアップはフロントとリアがダンカンのAPS1のパワーブーストさせた物(非売品らしいです)センターは同じくダンカンのSSL1ですアッセン系はCTSポット、CRL5wayセレクターですもう一つの着せ替えセットの方が気に入り、こちらは長年放置だったので出品しますフロントピックアップのみ以前一度交換して使用してましたが、その時にネジとスプリングを無くしてしまったので有りませんご了承下さい(安価で手に入ると思います)なお、その時の名残りでフロントPUのみハンダ付けして無い状態です(ご希望があればコチラでハンダ付けしてから送ります)中古なのでその辺を理解して方のみ取引希望します#saymoreduncan
http://narcologia.ru/goods/mythic257435.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming183792.html
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