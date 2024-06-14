市野龍起『裸婦』◆リトグラフEA番◆直筆サイン有◆日展特選！実力作家！

説明--商品の詳細--ちょっと展示したが、長期保管品。若干シミが、あまり目立たないがあります。※作品保管用タトウケースは付いていません！■作家名：市野龍起■用紙：アルシュ(仏製)■技法：リトグラフ■画寸:62×50.5(㎝)■補足説明：作家直筆サインありエディション番号あり。作品解説--■作家市野龍起（いちのたつき）1942年愛知県に生まれる1960年高校卒業後、川端龍子に師事1966年青龍社で活躍。解散後、高山辰雄に師事。日展初出品、初入選1974、1976年日展特選山種美術館賞展、無鑑査、委嘱、審査員、評議員出品日展審査員、評議員をつとめる。人物、鳥を主な題材としたダイナミックな構成と、鮮やかな色彩で緊張感ある画面を構成し人気を得ました。1997年逝去享年55歳■昭和59年刊行石版画集「鳥花女」の「女」より■監修／木村希八（1934年新潟県生まれ。1959年鎌倉市で石版画工房を開設。以来、わが国における特にリトグラフの刷り師の草分け的な存在として、半世紀以上にわたり活躍を続けた。2014年逝去）■摺／北園プリンティングスタジオ大磯（承認エンボス印あり）