ピエタオカリナアルト6F SP

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商品詳細
土笛工房ピエタのオカリナです。アルトF管アンサンブル用ですがソロとしての演奏では自分の思いを存分に表現できるよう作りました。ゆび穴の位置は調律用ですが押さえると最低音ラまでゆとりを持って出すことができますので１２穴タイプと同等のパホーマンスが発揮できるでしょう。重さは400グラムで多少重く感じられますが力強さのある音量と優しさを゙秘めながらの音色はこれぞ[土笛]との印象を感じていただけると思います。
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