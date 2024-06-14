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【ジャンク】ピッコロ kaerntner (1)
商品番号 A69901186054
商品名

【ジャンク】ピッコロ kaerntner (1)
ブランド名 Avital
特別価格 税込 8,188 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他に出品している楽器、小物はこちら#ieyou楽器kaerntner(ケルントナー)のピッコロです。写真のものが全てであり、動作確認はしていません。部品取りや分解、修理の練習用とお考えください。楽器の状態について、当方としては以下の通り認識しています。・明らかに壊れている箇所はない・フルート吹きの知人に試奏してもらったところ、タンポが少し浮いているような感覚があり、実用に耐えうる範囲で吹くにはコツが要る・購入者にとって満足のいく状態にするために必要な金額について、こちらでは責任を負えないもし確認したい個所がありましたらコメントください。検索用：フルート木管楽器吹奏楽オーケストラ管理番号：161_xx
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