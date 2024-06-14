【ジャンク】ピッコロ kaerntner (1)



Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き) Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き)



Kaerntner KPC320 ピッコロ シルバーメッキ仕上げ Eメカ付き ケルントナー Kaerntner KPC320 ピッコロ シルバーメッキ仕上げ Eメカ付き ケルントナー



Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き) Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き)



Kaerntner（ケルントナー） ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き) KPC-320 Kaerntner（ケルントナー） ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き) KPC-320



2023年最新】kaerntner ピッコロの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】kaerntner ピッコロの人気アイテム - メルカリ



Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き) Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き)



Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き) Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き)



Kaerntner フルート KFLR リングキイ(オープンホール) 入門セット ... Kaerntner フルート KFLR リングキイ(オープンホール) 入門セット ...



Kaerntner ( ケルントナー ) KPC-320 ピッコロ Eメカニズム 管楽器 ... Kaerntner ( ケルントナー ) KPC-320 ピッコロ Eメカニズム 管楽器 ...



2023年最新】kaerntner ピッコロの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】kaerntner ピッコロの人気アイテム - メルカリ



Ｋａｅｒｎｔｎｅｒ ケルントナー/楽器｜REXT ONLINE 公式通販サイト Ｋａｅｒｎｔｎｅｒ ケルントナー/楽器｜REXT ONLINE 公式通販サイト



美品 Kaerntner ケルントナー ピッコロ 楽器 初心者 吹奏楽 【おトク ... 美品 Kaerntner ケルントナー ピッコロ 楽器 初心者 吹奏楽 【おトク ...



新品・未使用品 kaerntner ピッコロ KPC-320 保証書付きの通販 by ゆう ... 新品・未使用品 kaerntner ピッコロ KPC-320 保証書付きの通販 by ゆう ...



Kaerntner KPC320 ピッコロ シルバーメッキ仕上げ Eメカ付き ケルントナー Kaerntner KPC320 ピッコロ シルバーメッキ仕上げ Eメカ付き ケルントナー



Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き) Kaerntner ケルントナー ピッコロ KPC-320 (セミハードケース付き)

他に出品している楽器、小物はこちら#ieyou楽器kaerntner(ケルントナー)のピッコロです。写真のものが全てであり、動作確認はしていません。部品取りや分解、修理の練習用とお考えください。楽器の状態について、当方としては以下の通り認識しています。・明らかに壊れている箇所はない・フルート吹きの知人に試奏してもらったところ、タンポが少し浮いているような感覚があり、実用に耐えうる範囲で吹くにはコツが要る・購入者にとって満足のいく状態にするために必要な金額について、こちらでは責任を負えないもし確認したい個所がありましたらコメントください。検索用：フルート木管楽器吹奏楽オーケストラ管理番号：161_xx