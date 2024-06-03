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仮面ライダー 変身装填銃 ver.20th DXディエンドライバー
商品番号 Q12372278118
商品名

仮面ライダー 変身装填銃 ver.20th DXディエンドライバー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仮面ライダー変身装填銃ver.20thDXディエンドライバー#バンダイ#仮面ライダー変身装填銃ver_20thDXディエンドライバーフィギュアシリーズ···仮面ライダーこちらの商品は数回使用した後棚にて飾っていました購入時点で謎の点が付いていたのと、カード装填時にカードが挟まりやすく、ディエンドのカードが曲がってしまっています。ジャンク品ですのでご注意ください音声○動作○
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