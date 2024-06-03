仮面ライダー 変身装填銃 ver.20th DXディエンドライバー

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商品詳細
仮面ライダー変身装填銃ver.20thDXディエンドライバー#バンダイ#仮面ライダー変身装填銃ver_20thDXディエンドライバーフィギュアシリーズ···仮面ライダーこちらの商品は数回使用した後棚にて飾っていました購入時点で謎の点が付いていたのと、カード装填時にカードが挟まりやすく、ディエンドのカードが曲がってしまっています。ジャンク品ですのでご注意ください音声○動作○
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