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②中国　墨　古墨　書道具　書道　胡開文製　おまとめ
商品番号 M83878061538
商品名

②中国　墨　古墨　書道具　書道　胡開文製　おまとめ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 7,285 円
在庫状況 あり

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商品詳細

②中国　墨　古墨　書道具　書道　胡開文製おまとめ状態：未使用ですか、長期間個人保管してたので、完璧品求める方はお控えください、詳しく写真でよくご確認お願い致します、現状渡しとなります。備考：商品画像は、実際の商品と色・質感等が若干異なる場合があります。USEDでの出品となりますので神経質な方はお控え下さい。ご理解ある方によろしくお願い致します。尚、返品や交換は承っておりませんのでご了承下さい。
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