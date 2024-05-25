②中国　墨　古墨　書道具　書道　胡開文製　おまとめ

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商品詳細
②中国 墨 古墨 書道具 書道 胡開文製おまとめ状態：未使用ですか、長期間個人保管してたので、完璧品求める方はお控えください、詳しく写真でよくご確認お願い致します、現状渡しとなります。備考：商品画像は、実際の商品と色・質感等が若干異なる場合があります。USEDでの出品となりますので神経質な方はお控え下さい。ご理解ある方によろしくお願い致します。尚、返品や交換は承っておりませんのでご了承下さい。
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