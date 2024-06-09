慶楽(田中一平)造　黒楽茶碗　銘:直心(大徳寺・宮西玄性書付)

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銘：直心(大徳寺・宮西玄性書付)くれたけの 直き心に ならへひとうきふししげき 世には住むとも原価：65,000円口径：約10.9cm高さ：約7.5cm付属品：共箱・共布※正面右辺りの内外にヤットコ鋏跡有り。(傷ではありません)田中一平(慶楽)陶歴昭和16京都に生まれる昭和35京都市立伏見高校(窯業科)卒業後、吉村甚四郎に師事昭和43吉村楽入に師事平成7臨済宗東福寺・福島老師より「慶楽」命名平成10日仏現代美術展入選平成12〜14個展(東福寺塔頭永明院)平成15日本伝統技術展芸術大賞受賞窯変によりザラつきとツルみが交互に現れています。また、銘だけでなく短歌の書付もある為、とても珍しいお茶碗です。未使用品ですが、経年による箱の劣化等はご了承下さい。※値下げ交渉OKです。予め希望価格を提示して頂くと取引がスムーズになります。#茶道 #茶道具 #棗 #茶入 #茶碗 #茶器 #陶磁器 #陶器 #磁器 #食器 #陶芸 #焼き物 #楽焼 #萩焼 #唐津焼 #織部焼 #志野焼 #信楽焼 #伊賀焼 #備前焼 #工芸品 #美術品 #骨董 #古美術 #侘び寂び #千利休 #武者小路千家 #表千家 #裏千家