岩手名産　紫雲石硯　瑞泉硯房謹製

岩手名産 紫雲石硯 瑞泉硯房謹製箱あり。裏面、中には擦れ、汚れ、破れあり。硯裏面の右下には値札が貼ってあったようで若干の跡がついているようです。必ず写真でご確認ください。 原石は輝緑凝灰石。石質はおよそ4億万年以前のもので、普通小豆色で、紫雲状の斑紋と緑色の円形斑紋が入っています。紫雲石は「法師石」とも呼ばれ、鎌倉時代に時の将軍に南献上したところことのほか喜ばれ、その名も紫雲石硯と命名。書道家はもちろん、武士の間にも重宝がられ今は水墨画や鑑賞用にも多く用いられているようです。商品は写真の限りです。交換、返品はご遠慮ください。素人保管の中古品である事をご理解のうえ購入をご検討ください。神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。紫雲石硯：5,000円〜100万円書道・習字用品···硯



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