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商品詳細
ポケモンカードゲームイーブイピカチュウセブンイレブンプロモ235/BW-P未開封3枚セット10年以上前ものと考えれば、写真の通り袋の状態等も比較的良好で状態も良いほうかとは思いますが、中身のカードに関しては見えないため状態の保証はできかねます発送は傷、折れ濡れ防止をしたうえでメルカリ便にて24時間以内に発送しますボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/pompous567723.html
http://narcologia.ru/goods/navigate999330.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney582049.html
イーブイ ピカチュウ セブン プロモ
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