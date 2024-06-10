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DN-S1200 CDJ 通電、再生可能
商品番号 A49322939582
商品名

DN-S1200 CDJ 通電、再生可能
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

再生は問題ありません。通常スクラッチができる機能がありますがその機能が使えません。ピッチ。cue出しなどは問題なく使用できます。再生専用で使っておりました。質問お気軽にデノンDN-S1200スーパーオーディオCD対応:スタンダードCDハイコンポタイプ:非ハイコンポポータブル・据置タイプ:据置タイプ録/再タイプ:再生専用タイプ#デノンコンシューマーマーケティング#デノン
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