にじさんじ VOLTACTION 箔押し缶バッジ セラフ・ダズルガーデン×23

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«商品情報»VOLTACTIONヴォルタクション1stAnniversaryランダム箔押し缶バッジセラフ・ダズルガーデン×23«梱包・発送方法»纏めて緩衝材即購入⭕️値下げ❌✧ご希望・ご質問などがある場合、発送日が気になる場合は、必ずご購入前にご相談下さい。ご購入後には対応致しかねますのでご了承ください。✧一度人の手に渡ったもの、又初期傷などがある可能性もございますので、神経質な方は御遠慮ください。にじさんじVOLTACTIONボルタクション四季凪アキラセラフ・ダズルガーデン風楽奏斗渡会雲雀