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絵画 油絵 猿見田正義 サイン有 名刺有 キャンパス裏自筆有り　額61×51
商品番号 K33526912506
商品名

絵画 油絵 猿見田正義 サイン有 名刺有 キャンパス裏自筆有り　額61×51
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

猿見田正義の綺麗なブルーが気持ちの良い海の油絵です。青と緑は気持ちを落ち着かせる色で精神安定、リラックスに最適だそうです。青や緑は副交感神経を働かせると言われています。海や草木を見ると気分が落ち着きます。青や緑には人をリラックスさせる効果があります。オススメです。購入は40年ほど前との事です。箱に入れ納戸にしまってありました。絵は気になるキズや汚れはありませんが、額は経年の劣化はあります。油絵だけ希望の方はコメントでお伝え下さいませ。絵のサイズF640×32cm額のサイズ約61×51.5cm風景画お値下げしました。画家の油絵です。割と大きな作品なのでお値下げ不可です。絵のみでしたら、送料分のお値下げいたします。
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天然石 画 額サイズ 53㎝ ×44 ・石種 15 種

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