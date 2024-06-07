絵画 油絵 猿見田正義 サイン有 名刺有 キャンパス裏自筆有り 額61×51 ...

猿見田正義の綺麗なブルーが気持ちの良い海の油絵です。青と緑は気持ちを落ち着かせる色で精神安定、リラックスに最適だそうです。青や緑は副交感神経を働かせると言われています。海や草木を見ると気分が落ち着きます。青や緑には人をリラックスさせる効果があります。オススメです。購入は40年ほど前との事です。箱に入れ納戸にしまってありました。絵は気になるキズや汚れはありませんが、額は経年の劣化はあります。油絵だけ希望の方はコメントでお伝え下さいませ。絵のサイズF640×32cm額のサイズ約61×51.5cm風景画お値下げしました。画家の油絵です。割と大きな作品なのでお値下げ不可です。絵のみでしたら、送料分のお値下げいたします。



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天然石 画 額サイズ 53㎝ ×44 ・石種 15 種



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