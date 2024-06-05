Cocco 20周年記念 ガチャ 大当たり サイン入りクロック

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Cocco20周年記念SpecialLiveat日本武道館2days〜一の巻〜〜二の巻〜にて、ガチャガチャグッズの大当たり商品「サイン入りクロック」です。インテリアとして飾っており、時計としては1回も使っておりません。素人目には特に汚れ・キズはありませんが、裸でずっと飾っていたためなのか、本体の色に若干色褪せがあります※電池蓋との色と比べると本体の褪せ感が見られます。ガチャガチャを引いたときは個装箱が紙袋に入っており渡されましたが、紙袋は廃棄したため、個装箱に入れて送付致します。クロックの説明書が同梱されてます。また、時計としての使用には単4電池が2本必要ですが別売りです。一生の宝物とすると思ってましたが、心境の変化や、身の回りの整理のために出品することにしました。大切にして下さる方のお手元へ届くように、願います。よろしくお願い致します。